Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.
Отец: Иван Федорович
Мать: Аксинья Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Никитична
Упоминание
19.04.1834 ст.
Ревизия
Упоминание
18.10.1850 ст.
Ревизия
Упоминание
20.10.1850 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Спальков Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Никитична
Упоминание
22.02.1858 ст.
Ревизия
Смерть
Неизвестно