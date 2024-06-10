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Василий Иванович

Место рождения

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1797 и 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Жена

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.

Отец: Иван Федорович

Мать: Аксинья Наумовна

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Никитична

Упоминание
19.04.1834 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
18.10.1850 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
20.10.1850 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Спальков Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Никитична

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Никитична

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
22.02.1858 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
Неизвестно

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