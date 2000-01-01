Таначёв Лазарь Сисоевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1791 и 1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1791 и 1793
Отец: Таначёв Сисой Кузьмич
Мать: Таначёва Марфа Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814
Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Таначёв Афанасий Лазаревич
Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно