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Таначёв Лазарь Сисоевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1791 и 1793

Пол

Мужской

Отец

Между 1767 и 1769 г.р.

Мать

Между 1770 и 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1793

Отец: Таначёв Сисой Кузьмич

Мать: Таначёва Марфа Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814

Сын: Таначёв Захар Лазаревич

Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Таначёв Афанасий Лазаревич

Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Сын: Таначёв Самсон Лазаревич

Мать ребёнка: Таначёва Домна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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