Ахметов Искандер Рафаилович
Место рожденияАлматы
Дата рождения29.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982
Отец: Ахметов Рафаил Зигандарович
Мать: Ахметов Любовь
Алматы
Бракосочетание
14.08.2009
Алма-Ата
Рождение ребёнка
29.07.2010
Алматы
Рождение ребёнка
18.12.2013
Алматы
Рождение ребёнка
25.03.2017
Алматы