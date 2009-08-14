Ахметов Искандер Рафаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Искандер Рафаилович

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Место рождения

Алматы

Дата рождения

29.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982

Отец: Ахметов Рафаил Зигандарович

Мать: Ахметов Любовь

Алматы
Бракосочетание
14.08.2009

Жена: Ахметова Диляра Надировна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
29.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Диляра Надировна

Алматы
Рождение ребёнка
18.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Диляра Надировна

Алматы
Рождение ребёнка
25.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Диляра Надировна

Алматы
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