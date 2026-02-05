Походенко (Слободянюк) Ирина Григорьевна
женский, родилась 28.08.1980
ОтецСлободянюк Григорий Григорьевич21.01.1952 г.р.
МатьСлободянюк (Иванова) Лидия Викторовна18.07.1950 г.р.
Супруги
Походенко Сергей Владимирович11.10.1982 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Походенко Сергей Владимирович
Москва, город федерального значения Москва