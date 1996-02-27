Семко Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1922
Дата смерти27.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922
Отец: Семко Андрей Тимофеевич
Мать: Феодосия Фёдоровна
Место жительства
Между 1922 и 1935
Ростовская обл, Сальский р-он, с. Романовка
Место жительства
С 1935 по 1995
Киргизская ССР, Чуйская обл, Кеминский р-он, пос. Подгорный, ул. Гагарина
Рождение ребёнка
12.02.1950
Мать ребёнка: Екатерина Максимовна
Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
07.03.1950
Жена: Екатерина Максимовна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
09.02.1952
Сын: Семко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Максимовна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Зинчук Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Евгения
Смерть
27.02.1996
Трубетчино, Россия