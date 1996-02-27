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Семко Яков Андреевич

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.11.1922

Дата смерти

27.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922

Отец: Семко Андрей Тимофеевич

Мать: Феодосия Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Между 1922 и 1935
Ростовская обл, Сальский р-он, с. Романовка
Место жительства
С 1935 по 1995
Киргизская ССР, Чуйская обл, Кеминский р-он, пос. Подгорный, ул. Гагарина
Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Семко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Максимовна

Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
07.03.1950

Жена: Екатерина Максимовна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
09.02.1952

Сын: Семко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Максимовна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Зинчук Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Евгения

Смерть
27.02.1996
Трубетчино, Россия
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