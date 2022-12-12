Скрипова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.
Дочь: Зудова Манефа Александровна
Отец ребёнка: Скрипов Александр Андреевич
Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
26.11.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно