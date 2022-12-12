Скрипова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.

Дочь: Зудова Манефа Александровна

Отец ребёнка: Скрипов Александр Андреевич

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
26.11.1901
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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