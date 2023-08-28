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Макуца София Войтеховна
Макуца София Войтеховна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1993
Пол
Женский
Отец
Лянцнвич Емельян Емельянович
Мать
Лянцевич Франтишка Войтеховна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Лянцнвич Емельян Емельянович
Мать:
Лянцевич Франтишка Войтеховна
Смерть
1993
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