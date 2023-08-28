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Макуца София Войтеховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лянцнвич Емельян Емельянович

Мать: Лянцевич Франтишка Войтеховна

Смерть
1993
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