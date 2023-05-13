Султанов Марат Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Марат Султанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.2016

Сын: Султанов Гаджи Маратович

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Рождение ребёнка
17.08.2020

Дочь: Султанова Лейла Маратовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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