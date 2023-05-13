Султанов Марат Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.2020
Дочь: Султанова Лейла Маратовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности