Геращенко Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геращенко Анатолий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Виктор

Мать: Костылева Мария Прхоровна

Рождение ребёнка
20.10.1983

Сын: Геращенко Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Жарова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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