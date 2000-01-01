Геращенко Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геращенко Виктор
Рождение ребёнка
20.10.1983
Сын: Геращенко Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Жарова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарова Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно