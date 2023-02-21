Шадчин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадчин Юрий

Шадчин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадчин Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадчина Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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