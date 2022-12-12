Колендо (Панина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Панин Иван Васильевич
Мать: Панина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.
Сын: Колендо Георгий Валерианович
Отец ребёнка: не указан
Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колендо Валентин Валерианович
Отец ребёнка: Колендо Валериан Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно