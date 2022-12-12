Колендо (Панина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колендо (Панина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Панин Иван Васильевич

Мать: Панина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.

Сын: Колендо Георгий Валерианович

Отец ребёнка: не указан

Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колендо Валентин Валерианович

Отец ребёнка: Колендо Валериан Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колендо Валериан Антонович

Смерть
Неизвестно
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