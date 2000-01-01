Вершинина Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1903

Сын: Вершинин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
04.06.1906

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
06.12.1907

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Вершинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Хазова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
12.11.1915

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

д.Бочиха
Рождение ребёнка
19.10.1921

Сын: Вершинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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