Вершинина Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1903
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.06.1906
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
06.12.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Вершинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Хазова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
д.Бочиха
Рождение ребёнка
19.10.1921
Отец ребёнка: Вершинин Иван Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно