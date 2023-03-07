Карташова (Коннова) Нина Ильинична
Место рождения
Дата рождения27.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941
Отец: Коннов Илья Данилович
Мать: Коннова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
06.06.1964
Сын: Карташов Виктор Джонсонович
Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов
Рождение ребёнка
10.12.1968
Дочь: Миронова Ольга Джонсоновна
Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов
Рождение ребёнка
31.03.1975
Дочь: Карташова Елена Джонсоновна
Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов
Бракосочетание
Неизвестно