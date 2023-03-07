Карташова (Коннова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Коннова) Нина Ильинична

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941

Отец: Коннов Илья Данилович

Мать: Коннова Анна Ильинична

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1964

Сын: Карташов Виктор Джонсонович

Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1968

Дочь: Миронова Ольга Джонсоновна

Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов

Рождение ребёнка
31.03.1975

Дочь: Карташова Елена Джонсоновна

Отец ребёнка: Джонсон Захарович Карташов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джонсон Захарович Карташов

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