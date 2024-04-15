Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы
Место рожденияКазанская губерния, Камско-устьинский р-н, Тетюшский уезд, Балтачево
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гатаулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1926
Рождение ребёнка
02.02.1929
Рождение ребёнка
14.10.1930
Рождение ребёнка
22.12.1932
Смерть
Неизвестно