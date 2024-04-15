Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Место рождения

Казанская губерния, Камско-устьинский р-н, Тетюшский уезд, Балтачево

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гатаулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1926

Сын: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Мать ребёнка: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Рождение ребёнка
02.02.1929

Дочь: Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна

Мать ребёнка: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Рождение ребёнка
14.10.1930

Дочь: (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Мать ребёнка: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Рождение ребёнка
22.12.1932

Сын: Мифтахов Хамис Мифтахутдинович

Мать ребёнка: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Смерть
Неизвестно

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