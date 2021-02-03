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Подзоров Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1946

Дата смерти

03.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946

Отец: Подзоров Алексей Семенович

Мать: Подзорова Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
18.09.1972

Сын: Подзоров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1973

Сын: Подзоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.10.1982

Сын: Подзоров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Татьяна Евгеньевна

Смерть
03.02.2021
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