Подзоров Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1946
Дата смерти03.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946
Рождение ребёнка
18.09.1972
Сын: Подзоров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.12.1973
Сын: Подзоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.10.1982
Сын: Подзоров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2021