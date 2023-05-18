Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен

Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Окутина Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
из семьи крестьян, родилась в с.Шокино Нижегородской губернии, Васильевского уезда Российской Империи
Смерть
Неизвестно