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Сорокин Игорь Викторович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.03.1960

Дата смерти

08.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1960

Отец: Сорокин Виктор Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Развод
2003

Жена: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.10.2018
Похороны
Около 10.10.2018
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область