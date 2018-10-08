Сорокин Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения31.03.1960
Дата смерти08.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1960
Отец: Сорокин Виктор Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Развод
2003
Жена: не указана
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.2018
Похороны
Около 10.10.2018