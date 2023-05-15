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Паникаровская Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1965

Отец: Плесовских Алексей Степанович

Мать: Плесовских Ольга Митрофановна