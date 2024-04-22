Васильева (Болдырева) Анна Титовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Бракосочетание
19.01.1911 ст.
Запись № 6 о бракосочетании 19 января 1911 года уволенного в запас армии матроса Алексея Маркеловича Васильева, вторым браком, 25 лет и девицы Анны Титовны Болдыревой, 19 лет, первым браком. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Сын: Васильев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Маркелович
Смерть
Неизвестно