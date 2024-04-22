Васильева (Болдырева) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Болдырева) Анна Титовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1885 по 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
19.01.1911 ст.

Муж: Васильев Алексей Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 6 о бракосочетании 19 января 1911 года уволенного в запас армии матроса Алексея Маркеловича Васильева, вторым браком, 25 лет и девицы Анны Титовны Болдыревой, 19 лет, первым браком. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Сын: Васильев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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