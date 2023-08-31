Мокрецов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1933
Дата смерти06.06.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрецов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1950
Сын: Мокрецов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
14.04.1962
Сын: Мокрецов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна
Полозовка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
06.06.1989