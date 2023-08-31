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Мокрецов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

06.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: Мокрецов Петр Федорович

Мать: Мокрецова Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрецов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1950

Сын: Мокрецов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
14.04.1962

Сын: Мокрецов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мокрецова Клавдия Семеновна

Полозовка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
06.06.1989

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