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Меньших Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Меньших Иван Деянов

Мать: Меньших Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньших Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Меньших Никодим Никитин

Мать ребёнка: Меньших Марфа Михайлова

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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