Меньших Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Меньших Иван Деянов
Мать: Меньших Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньших Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Меньших Марфа Михайлова
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно