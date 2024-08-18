Симонова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Марья Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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