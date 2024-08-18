Симонова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Марья Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил
Смерть
Неизвестно