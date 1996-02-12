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Филатов Андрей Ртищев
Филатов Андрей Ртищев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1996
Пол
Мужской
Отец
Филатов Сергей
Мать
Филатова (Ртищева) Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1996
Отец:
Филатов Сергей
Мать:
Филатова Марина
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