Городецкий Никанор
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Дьяческий сын.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Городецкий Сакердон Никанорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1866
Заштатный дьячок, 61 год, дьяческий сын. Уволен по слабости зрения, а здоровьем и силами крепок, Живет в доме сына своего, дьячка сей церкви и по обязательству получает от него содержание.
Смерть
Неизвестно