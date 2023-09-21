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Городецкий Никанор

Место рождения

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьяческий сын.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Городецкий Сакердон Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1866
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Заштатный дьячок, 61 год, дьяческий сын. Уволен по слабости зрения, а здоровьем и силами крепок, Живет в доме сына своего, дьячка сей церкви и по обязательству получает от него содержание.
Смерть
Неизвестно

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