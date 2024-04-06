Елюшкин Федор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елюшкин Федор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елюшкин Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елюшкин Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Федорович Елюшкин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федорович Елюшкин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Казенина (Елюшкина) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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