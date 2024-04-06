Елюшкин Федор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елюшкин Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елюшкин Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Казенина (Елюшкина) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно