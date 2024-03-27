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Салахов Жамалетдин

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахов Мансур Жамалетдинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова Фарика Жамалетдиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Смерть
1962
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
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