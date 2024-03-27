Салахов Жамалетдин
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахов Мансур Жамалетдинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова Фарика Жамалетдиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Смерть
1962
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия