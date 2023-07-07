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Уваров Прокопий Иванович

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Место рождения

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка

Дата рождения

21.07.1892

Дата смерти

05.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1892

Отец: Уваров Иван Веденеевич

Мать: Уварова Степанида Степановна

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Рождение ребёнка
27.01.1914 ст.

Дочь: Алгазина Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Уварова Просковья Харитоновна

Тамбовка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.05.1976
Омск, город Омск, Омская область
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