Уваров Прокопий Иванович
Место рожденияТобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Дата рождения21.07.1892
Дата смерти05.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1892
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Рождение ребёнка
27.01.1914 ст.
Дочь: Алгазина Нина Прокопьевна
Мать ребёнка: Уварова Просковья Харитоновна
Тамбовка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.05.1976
Омск, город Омск, Омская область