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Астафьев Сергей Александрович
Астафьев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
30.07.2016
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Астафьева Залозная Светлана Олеговна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2016
Отец: не указан
Мать:
Астафьева Залозная Светлана Олеговна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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