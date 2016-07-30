Астафьев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Сергей Александрович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

30.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2016

Отец: не указан

Мать: Астафьева Залозная Светлана Олеговна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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