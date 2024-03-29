Баринова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Октябрина Николаевна

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрыгина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Ирина

Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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