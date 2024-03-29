Баринова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Октябрина Николаевна
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрыгина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Ирина
Отец ребёнка: Баринов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно