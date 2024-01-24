Лапина Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Екатерина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1980

Отец: Рябов Юрий Васильевич

Мать: Рябова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.2008

Сын: Лапин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич

Рождение ребёнка
28.11.2012

Сын: Лапин Артемий Кириллович

Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич

Рождение ребёнка
21.09.2017

Дочь: Бондарева Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.2019

Сын: Бондарев Георгий Ильич

Отец ребёнка: не указан

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