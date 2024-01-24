Лапина Екатерина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1980
Отец: Рябов Юрий Васильевич
Мать: Рябова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.2008
Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич
Рождение ребёнка
28.11.2012
Отец ребёнка: Лапин Кирилл Игорьевич
Рождение ребёнка
21.09.2017
Дочь: Бондарева Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
19.06.2019