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Одуд Надежда Владимировна

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Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

18.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1958

Отец: Одуд Владимир Андреевич

Мать: Калафат Александра Леонтьевна

Бракосочетание
29.04.1979

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1981

Сын: Корсун Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1986

Дочь: Садовая (Корсун) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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