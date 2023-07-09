Одуд Надежда Владимировна
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Дата рождения18.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1958
Бракосочетание
29.04.1979
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1981
Сын: Корсун Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1986
Дочь: Садовая (Корсун) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан