Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметша
Мать: Сахипжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибинур
Рождение ребёнка
05.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибинур
Мингер, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно