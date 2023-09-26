Рыкалов Дмитрий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалов Дмитрий Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1853

Дата смерти

23.07.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1853

Отец: Рыкалов Трофим Григорьев

Мать: Анна Семенова

Рождение ребёнка
01.11.1883

Дочь: Пазникова Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Смерть
23.07.1884 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер от разрыва мочевого пузыря
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