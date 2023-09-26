Рыкалов Дмитрий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1853
Дата смерти23.07.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1853
Отец: Рыкалов Трофим Григорьев
Мать: Анна Семенова
Рождение ребёнка
01.11.1883
Дочь: Пазникова Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Смерть
23.07.1884 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер от разрыва мочевого пузыря