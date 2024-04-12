Поникаровская (Белозерова) Матрена Силовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Белозеров Сила
Рождение ребёнка
1774
Сын: Поникаровский Петр Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1783
Сын: Поникаровский Матвей Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Поникаровский Андрей Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Поникаровский Василий Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно