Поникаровская (Белозерова) Матрена Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Белозерова) Матрена Силовна

Место рождения

Савино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Белозеров Сила

Мать: не указана

Савино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Поникаровский Петр Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1783

Сын: Поникаровский Матвей Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Поникаровский Андрей Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Поникаровский Василий Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Никита Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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