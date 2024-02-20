Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Место рождения

Темряс

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772

Сын: Числов-Большой Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Числов-Малый Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение
Около 1791

Отец: Числов Дмитрий Осипович

Мать: Марья Фатеева (Савватеевна)

Темряс
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кузьминична Близнец Ульяны

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ульяна Кузьминична Близнец Анны

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Числов Никифор Кузьмич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Темряс
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Числов Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Числов Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Темряс
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Оксинья Кузьминична

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Числов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Анисья Яковлевна

Смерть
1858
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