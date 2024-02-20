Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Место рожденияТемряс
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Числов-Большой Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Числов-Малый Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение
Около 1791
Темряс
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кузьминична Близнец Ульяны
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ульяна Кузьминична Близнец Анны
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Темряс
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Числов Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Темряс
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Оксинья Кузьминична
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Числова Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Числова Анисья Яковлевна
Смерть
1858