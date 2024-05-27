(Первушина) Матрона Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Матрона Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Григорий Сидоров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Первушина) Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Первушина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Мелания Григорьева

Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Первушин Евфим Григорьев

Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров

Смерть
Неизвестно

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