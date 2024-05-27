(Первушина) Матрона Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Первушина) Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Первушина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Мелания Григорьева
Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Первушин Григорий Сидоров
Смерть
Неизвестно