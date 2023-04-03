Дави(ы)дович Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Дави(ы)дович Георгий Геннадьевич
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.06.1969
Дочь: Беленкийс Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно