Дави(ы)дович Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дави(ы)дович Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Дави(ы)дович Георгий Геннадьевич

Отец ребёнка: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.06.1969

Дочь: Беленкийс Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич