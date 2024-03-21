Терентьева (Березова) Оксана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Березова) Оксана Леонидовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1968

Отец: Березов Леонид Анатольевич

Мать: Березова (Рыбак) Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Адиан Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1989

Сын: Волков Денис Адианович

Отец ребёнка: Волков Адиан Алексеевич

Рождение ребёнка
02.12.1990

Сын: Волков Станислав Адианович

Отец ребёнка: Волков Адиан Алексеевич

Бракосочетание
15.12.2023

Муж: Терентьев Михаил Александрович

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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