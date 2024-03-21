Терентьева (Березова) Оксана Леонидовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1989
Отец ребёнка: Волков Адиан Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1990
Сын: Волков Станислав Адианович
Отец ребёнка: Волков Адиан Алексеевич
Бракосочетание
15.12.2023
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва