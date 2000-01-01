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Федотов Александр Андреевич
Федотов Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1990
Пол
Мужской
Отец
Федотов Андрей Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Миленевская Снежана Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1990
Отец:
Федотов Андрей Анатольевич
Мать:
Миленевская Снежана Владимировна
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