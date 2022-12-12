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Уренсков Леонид Владимирович

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Место рождения

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.1984

Дочь: Хмылёва Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Уренскова Наталья Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.04.1987

Сын: Уренсков Антон Леонидович

Мать ребёнка: Уренскова Наталья Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уренскова Наталья Николаевна

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