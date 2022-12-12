Уренсков Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1984
Дочь: Хмылёва Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Уренскова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1987
Сын: Уренсков Антон Леонидович
Мать ребёнка: Уренскова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно