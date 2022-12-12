Mielck Teodor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMielck Teodor

Mielck Teodor

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1877

Сын: Mielck Ernst Christian

Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Mielck Edoard

Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica

Рождение ребёнка
22.03.1893

Дочь: Edda Adelaide

Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mielck Irene Angelica

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close