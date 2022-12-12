Mielck Teodor
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1877
Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Mielck Edoard
Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica
Рождение ребёнка
22.03.1893
Дочь: Edda Adelaide
Мать ребёнка: Mielck Irene Angelica
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mielck Irene Angelica
Смерть
1914