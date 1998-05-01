Сорокин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1961

Дата смерти

01.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1961

Отец: Сорокин Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.05.1998