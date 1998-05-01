Сорокин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1961
Дата смерти01.05.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1961
Отец: Сорокин Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.05.1998