Сапожников Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Алексей Павлович

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Место рождения

Норовка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.04.1915

Дата смерти

20.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Норовка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1969
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.06.1969
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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