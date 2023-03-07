Голубев Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Дьячок Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Голубев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Голубева Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гулубев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Голубева Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно