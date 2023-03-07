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Голубев Андрей Афанасьевич

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Место рождения

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Димитриевской Широгорской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Голубев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Голубева Евдокия Осиповна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гулубев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Голубева Евдокия Осиповна

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Евдокия Осиповна

Смерть
Неизвестно
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