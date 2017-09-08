Лихачева Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1952
Дата смерти08.09.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1072
Дочь: Кудрина Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
18.03.1952
Отец: Лихачев Дмитрий
Мать: Болдина Анна Платоновна
Рождение ребёнка
08.04.1972
Дочь: Кудрина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кудрин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кудрин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2017