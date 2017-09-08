Лихачева Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1952

Дата смерти

08.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1072

Дочь: Кудрина Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
18.03.1952

Отец: Лихачев Дмитрий

Мать: Болдина Анна Платоновна

Рождение ребёнка
08.04.1972

Дочь: Кудрина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кудрин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кудрин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрин Александр Петрович

Смерть
08.09.2017