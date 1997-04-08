Воробьёва - Теребилина Раиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва - Теребилина Раиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.?

Дата смерти

08.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.?

Отец: Теребилин Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Воробьева Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Воробьева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1966

Сын: Воробьев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович

Смерть
08.04.1997