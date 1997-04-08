Воробьёва - Теребилина Раиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.?
Дата смерти08.04.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.?
Отец: Теребилин Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Воробьева Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Воробьева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1966
Сын: Воробьев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Воробьев Николай Иванович
Смерть
08.04.1997