Школьникова Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьникова Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школьникова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школьников Максим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школьникова Анфиса Максимовна

Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школьникова Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: георгий

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