Школьникова Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьникова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьникова Анфиса Максимовна
Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьникова Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Школьников Максим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: георгий