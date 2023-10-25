Тимошенко (Лузанова) Юлия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1991
Отец: Лузанов Вячеслав Викторович
Мать: Лузанова Инна Юрьевна
Бракосочетание
22.10.2015
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.07.2017
Сын: Тимошенко Макар Ярославович
Отец ребёнка: Тимошенко Ярослав Александрович
Рождение ребёнка
13.12.2020
Дочь: Тимошенко Варвара Ярославовна
Отец ребёнка: Тимошенко Ярослав Александрович