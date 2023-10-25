Тимошенко (Лузанова) Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Лузанова) Юлия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1991

Отец: Лузанов Вячеслав Викторович

Мать: Лузанова Инна Юрьевна

Бракосочетание
22.10.2015

Муж: Тимошенко Ярослав Александрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.07.2017

Сын: Тимошенко Макар Ярославович

Отец ребёнка: Тимошенко Ярослав Александрович

Рождение ребёнка
13.12.2020

Дочь: Тимошенко Варвара Ярославовна

Отец ребёнка: Тимошенко Ярослав Александрович

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