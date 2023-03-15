Малинин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузянина Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно