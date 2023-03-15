Малинин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Дмитрий

Малинин Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Слава Дмитриевич

Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Веня Дмитриевич

Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Таланина Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланина Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close