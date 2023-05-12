Моисеев Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Иван Тимофеевич

Мать: Моисеева Лукерья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Юрий

Мать ребёнка: Моисеева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Владимир

Мать ребёнка: Моисеева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравчук Нина

Мать ребёнка: Моисеева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Вера

Смерть
Неизвестно
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область