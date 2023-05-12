Моисеев Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Юрий
Мать ребёнка: Моисеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Владимир
Мать ребёнка: Моисеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравчук Нина
Мать ребёнка: Моисеева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Вера
Смерть
Неизвестно
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область